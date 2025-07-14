الاقتصاد

تخفيضات فى أسعار سيارات بيستون T55 2025 الصينية.. تصل إلى 120 ألف جنيه

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تخفيضات فى أسعار سيارات بيستون T55 2025 الصينية.. تصل إلى 120 ألف جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ أماني سمير

الإثنين، 14 يوليو 2025 01:49 م

كشفت شركة " مصر حلوان " الوكيل المحلى للعلامة الصينية  " بيستون " عن القائمة السعرية الجديدة، والتى تضمنت تخفيض أسعار طرازاتها " B70 S – T55 – T77 – B70 " موديلات 2025 بدءا  من 70 ألف جنيه، وحتي 120 ألف جنيه، وإليكم تخفيضات طراز بستيون T55 الأعلي تخفيضا خلال يوليو الجاري .

T55 أولا : طراز بيستون

تأتي أسعار طراز بيستون  " T55 " موديل 2025 فئة "premium plus " بسعر 1.055 مليون جنيه، بتخفيض قدره  120 ألف جنيه.

ويتوفر للسيارة بيستون " T55 " موديل 2025 بمحرك 1500 سى سى تيربو بقوة 167 حصان وعزم دوران 258 نيوتن متر وناقل حركة ثنائى القابض من 7 سرعات وبدون دفع كلى مع سرعة قصوى تبلغ 190 كم فى الساعة .

يذكر أن هذا التخفيض بدأ في شهر يوليو الجاري ومن المتوقع أن يشهد سوق السيارات الفترة المقبلة رواجا نسبيا .

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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