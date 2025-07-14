شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 14-7- 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ36.450 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم استقرارا نسبيا، حيث سجل عيار 21 سعر 36.450 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.



سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 41.675 ريال

عيار 22 سجل 38.200 ريال

عيار 21 سجل 36.450 ريال

عيار 18 سجل 31.250 ريال

عيار 14 سجل 24.300 ريال

عيار 12 سجل 20.825 ريال

الاونصة سجل 1295.875 ريال

الجنيه الذهب 291.650 ريال

الأونصة بالدولار 3371.89 دولار

سجلت أسعار الذهب الفورية أعلى مستوياتها ، مدفوعة بارتفاع الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، وفقا لما نشره موقع investing.

زادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 1.4% أو ما يعادل 45.5 دولار إلى 3371.20 دولار للأوقية، لتختتم الأسبوع بمكاسب ناهزت 0.85%.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.17% إلى 3,361 دولار للأونصة، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 23 يونيو في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% لتصل إلى 3,374 دولار.

وعلى الجانب الآخر، ترتفع عقود مؤشر الدولار بنحو 0.2%.



