شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الاثنين 14 يوليو 2025 فى البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 14 يوليو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الآتى..



سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.557 جنيه للشراء.

13.559 جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.674 جنيه للشراء.

13.62 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.685 جنيه للشراء.

13.602جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.566 جنيه للشراء.

13.607جنيه للبيع



سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.63جنيه للشراء.

13.59جنيه للبيع