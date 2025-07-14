شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه خلال ساعتين

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 33550 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 41640 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 15074 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 10202 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 13787 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 3477 نقطة، ونما مؤشر تميز بنسبة 3.44% ليصل إلى مستوى 15989 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وجلاكسو سميثكلاين، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ومطاحن مصر العليا، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما.

كما أعلنت البورصة، عن تغطية الطرح الخاص لشركة بنيان للتنمية والتجارة 6.88 مرة، وبلغ السعر النهائي 4.96 جنيه.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخليين بشركات العربية للصناعات الهندسية، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، ومستشفى النزهة الدولي، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 283.3 ألف سهم، 3 ملايين سهم، 5 آلاف سهم، 12.2 ألف سهم، على الترتيب، كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا عدد 25 ألف سهم.

فيما باع داخليين بالشركة الدولية للمحاصيل الزاعية عدد 469.6 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركتي سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والمطورون العرب القابضة عدد 1.5 مليون سهم، 68.6 مليون سهم، على الترتيب، وباعت مجموعة مرتبطة بداخليي بشركتي الدولية للأسمدة والكيماويات، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 10 آلاف سهم، 601.6 ألف سهم، على الترتيب.

أعلنت الشركة العربية للمحابس، بيع المساهم طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي عدد 1.5 مليون سهم بمتوسط سعر 4.16 جنيه بقيمة إجمالية 6.1 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.86% إلى 3.894%، ونفذت الصفقة من خلال شركة جراند انفستمنت لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت شركة العبور للاستثمار العقاري، عن قيامها بتأسيس فرع جديد لها في إمارة أبوظبي بالإضافة إلى فرع الشركة الموجود بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.