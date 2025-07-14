شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتحول 70 ألف جنيه هتدفع كام.. تعرف على رسوم تطبيق إنستا باى والان مع تفاصيل الخبر

مع تطور وسائل التكنولوجيا المالية ، يقوم العديد من المواطنين باستخدام تطبيق إنستاباى من التحويلات المصرفية الرقمية.

وينشر ”الخليج 365” أهم خدمات انستا باى 2025 حيث يعد من أفضل الأدوات الخاصة بالتحويلات المالية حيث يستخدم فى معرفة أرصدة حساباتك فى البنوك وتحويل الأموال ودفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتليفون، بالإضافة إلى إجراء التبرعات والحصول على كشف حساب المعاملات المصرفية.

وبدأ يوم 1 أبريل 2025، تطبيق الرسوم الجديدة على تحويلات إنستاباى، بحد أقصى 20 جنيها.

ويتيح التطبيق 10 مرات مجانية شهرياً لخدمة الاستعلام عن الرصيد عبر إنستا باى وبعد استهلاك المرات المجانية، يتم تطبيق 50 قرشاً رسوم استعلام لكل مرة.

وتتاح الخدمة على خط التليفون المحمول المرتبط بالتطبيق والمسجل لدى البنوك.

وستتم آلية العمل بخصم الرسوم من الطرف القائم بعملية التحويل، وليس الطرف المحول إليه.

ويعد تحويل مبلغ 100 ألف جنيه عن طريق إنستاباى من المعاملات التى تتطلب التحويل على مرتين، الأولى 70 ألف جنيه ورسوم الحد الأقصى الخاص بها هو 20 جنيها والثانية 30 ألف جنيه والرسوم 20 جنيها أخرى.

وبذلك يصبح إجمالى الرسوم الخاصة بتحويل 100 ألف جنيه بانستاباى هى 40 جنيها.

وحدود التحويلات عبر تطبيق انستاباى هى:

- الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة عند التحويل هو 70 ألف جنيه

- الحد الأقصى للتحويل لإجمالى المعاملات اليومية للتحويلات هو 120 ألف جنيه

- الحد الأقصى للمعاملات الشهرية للتحويلات عبر إنستاباى هو 400 ألف جنيه



وأعلنت شبكة المدفوعات اللحظية عن إطلاق تحديث جديد للرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، بما في ذلك الخدمات المقدمة عبر تطبيقها "إنستاباي"، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2025.

- لو هتحول 500 جنيه هتدفع رسوم تحويل 50 قرشا

- لو هتحول 1000 جنيه هتدفع 1 جنيه

- لو هتحول 5000 جنيه هتدفع 5 جنيهات

- لو هتحول 20000 جنيه هتدفع 20 جنيها

- لو هتحول 70 ألف جنيه هتدفع 20 جنيها

- حد أدنى 50 قرشا وحد أقصى 20 جنيها للتحويل وإتاحة الاستعلام عن الرصيد حتى 10 مرات مجانا شهرياً.

- الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق "إنستاباي" لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة.

وحددت الشبكة الرسوم للتحويل عبر تطبيق "إنستاباي" لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة. كما سيتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل، على أن يتم تطبيق رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية. وتأتي هذه الخطوة في ظل التوسع الكبير الذي يشهده تطبيق "إنستاباي" منذ إطلاقه في أبريل 2022، حيث تم تقديم خدمات التحويل والاستعلام مجانًا طوال السنوات الثلاث الماضية.

وأكدت الشبكة التزام "إنستاباي" بتقديم حلول مالية رقمية تنافسية، مع توفير قنوات دعم متعددة لمساعدة العملاء في أي استفسارات تتعلق بالرسوم الجديدة عبر قنوات التطبيق الرسمية، مع التأكيد على اتباع أعلى معايير الشفافية من خلال توضيح الرسوم المستحقة على المعاملات عبر التطبيق قبل تنفيذها.

جدير بالذكر، أن عدد مستخدمي تطبيق "إنستاباي" قد بلغ 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، وتستهدف الشبكة من خلال هذا التحديث دعم تطوير البنية التحتية الرقمية والعمل على إطلاق خدمات وميزات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين، وضمان استمرار تقديم خدمات الشبكة وتطبيق "إنستاباي" بأعلى معايير الجودة العالمية، بما يتماشى مع رؤية البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي.