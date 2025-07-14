شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 14-7-2025 أمام الجنيه فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الدولار اليوم الاثنين 14-7-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات ، حيث سجل بالبنك المركزي المصري عند 49.42 جنيه للشراء و 49.56 جنيه للبيع.

و ارتفع سعر الدولار اليوم الاثنين ،بالبنك الأهلى إلى 49.51 جنيه للشراء و49.61 جنيه للبيع فى بنك مصر الى 49.51 جنيه للشراء و 49.61 جنيه للبيع و في بنك القاهرة سجل 49.52 جنيه للشراء و 49.62 جنيه للبيع و في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.52 جنيه للشراء و 49.62 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى منتصف تعاملات اليوم كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.51 جنيه للشراء.

49.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.51 جنيه للشراء.

49.61 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.50 جنيه للشراء.

49.60 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.52 جنيه للشراء.

49.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.52 جنيه للشراء.

49.62 جنيه للبيع.