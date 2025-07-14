شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مفاجئ فى سعر جرام الذهب اليوم فى مصر.. وعيار 21 بـ4680 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفاجئ بحوالي 20 جنيهاً بمستهل تعاملات الأسبوع لتظل الأعيرة الذهب تستهدف مستويات سعرية أعلى وذلك مع صعود الأونصة العالمية عند 3370 دولاراً.

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن سوق الذهب المصري سجل ارتفاعاً للأسبوع الثاني على التوالي، مدعوماً بصعود سعر الأونصة العالمية، إلا أن التذبذب ظل مسيطراً على حركة الأسعار المحلية، في ظل تأثير تغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24: 5348 جنيهًا.

- عيار 21: 4680 جنيهًا.

- عيار 18: 4011 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 37440 جنيهًا.

هل يواصل الذهب ارتفاعه؟ مؤشرات فنية إيجابية رغم استقرار الجنيه

وأشار إلى أن ارتفاع الذهب عالمياً ساعد في دعم الأسعار المحلية، لكن التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة أثر سلباً على وتيرة الارتفاع، حيث أضعف من القوة التسعيرية للذهب في السوق المحلي، مما حد من مكاسب المعدن الأصفر.

وفيما يخص السياسات النقدية، أشار واصف، إلى أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير عند مستويات 24% للإيداع و25% للإقراض، جاء في ظل استمرار الضغوط التضخمية رغم تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن إلى 14.9% خلال يونيو، مقارنة بـ16.8% في مايو.

وعن التوقعات المستقبلية، قال رئيس الشعبة، إن الذهب العالمي تمكن من الإغلاق فوق مستوى مقاومة فني هام يعادل 50% من موجة التصحيح الأخيرة، وهو ما يشير إلى احتمالية استمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع عودة الطلب على الملاذات الآمنة وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأمريكية وتأثيرها على حركة التجارة العالمية.

وأضاف أن مؤشر الزخم على المستوى اليومي يظهر إشارات صعود، ما يعزز فرص استمرار الارتفاع، بينما يُنتظر من السعر المحلي، الذي أغلق عند 4660 جنيهاً للجرام، أن يحافظ على هذا الاتجاه إذا استمرت العوامل العالمية في تقديم الدعم، ولم يشهد الجنيه المصري مزيداً من التعافي أمام الدولار.