شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول ينعى نجل المتحدث السابق باسم الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بخالص التعازي والمواساة إلى حمدي عبد العزيز، المتحدث الإعلامي السابق للوزارة، في وفاة نجله المغفور له بإذن الله محمد حمدي عبد العزيز من العاملين بجهاز تنظيم سوق الغاز الطبيعي، الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وأعرب الوزير عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد الشاب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.