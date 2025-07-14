شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بمصر والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب العالمية، اليوم الإثنين، أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مدعومة بموجة من الطلب على الملاذات الآمنة، بعد تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، اعتبارًا من مطلع أغسطس المقبل.

وصعد سعر أونصة الذهب عالميًا بنسبة 0.3% ليسجل 3375 دولارًا، بعدما افتتح التداولات عند 3362 دولارًا، متجاوزًا مستوى المقاومة الفني عند 3375 دولارًا، والذي يمثل نسبة التصحيح 23.6% على منحنى الاتجاه الصاعد.

وامتد تأثير هذا الصعود إلى السوق المصري، حيث شهدت أسعار الذهب المحلية ارتفاعات جديدة خلال تعاملات اليوم، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في مصر – نحو 4680 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 5348 جنيهًا، وعيار 18 سجل 4011 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 37,440 جنيهًا.

ويترقب السوق المحلي تطورات التوترات التجارية الدولية، وسط ترجيحات بأن تؤدي أي خطوات فعلية من واشنطن لفرض رسوم جديدة إلى استمرار صعود أسعار الذهب، ما قد يعيد تسعير الذهب داخل السوق المصري خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل تذبذب سعر صرف الدولار محليًا.