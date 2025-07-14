شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 14 يوليو 2025.. عيار 18 بـ4011 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ حسام الشقويرىالإثنين، 14 يوليو 2025 04:00 م
شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا وفقا لآخر التحديثات، حيث سجل عيار 21 سعر 4680 جنيها ، وسجل عيار 18 سعر 4011 جنيها ، وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 3368 دولارا للأونصة وأدنى مستوى عند 3282 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3355 دولارا للأونصة.
أسعار الذهب اليوم في مصر
- عيار 24: 5348 جنيهًا.
- عيار 21: 4680 جنيهًا.
- عيار 18: 4011 جنيهًا.
-عيار 14: 3116 جنيها
- الجنيه الذهب: 37440 جنيهًا
سجلت أسعار الذهب الفورية أعلى مستوياتها ، مدفوعة بارتفاع الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، وفقا لما نشره موقع investing.
زادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 1.4% أو ما يعادل 45.5 دولار إلى 3371.20 دولار للأوقية، لتختتم الأسبوع بمكاسب ناهزت 0.85%.
ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.17% إلى 3,361 دولار للأونصة، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 23 يونيو في وقت سابق من الجلسة.
كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% لتصل إلى 3,374 دولار.
وعلى الجانب الآخر، ترتفع عقود مؤشر الدولار بنحو 0.2%.
تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.
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