شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" تطلق برنامج أكاديمية الأمن السيبراني لتدريب 5000 شاب بمقار مراكز إبداع مصر والان مع تفاصيل الخبر

في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تهدف الى بناء كوادر وطنية مؤهلة لمواجهة تحديات الأمن السيبراني ودعم التحول الرقمي الآمن عبر تمكين النشء والشباب وتزويدهم بمهارات المستقبل في مجالات تكنولوجيا المعلومات، انطلقت بمقر المعهد القومى للاتصالات NTI التابع لوزارة الاتصالات بالقرية الذكية فعاليات الإصدار الثاني من برنامج "أكاديمية الأمن السيبراني للنشء والشباب" تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبالشراكة مع شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات (MCS) مع نخبة من الشركات الرائدة في قطاع الأمن السيبراني من بينها: Google Cloud Security, Palo Alto Networks,F5,Trellix، حضر فعاليات الافتتاح قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها.

يأتي هذا الحدث المميز بالتزامن مع انطلاق فعاليات النسخة الجديدة من برنامج الأكاديمية في 10 مقرات تدريبية في عدد من محافظات الجمهورية فى ذات الوقت وهى مراكز ابداع مصر الرقمية في كل من: أسوان، وقنا، والفيوم، والإسكندرية، والمنوفية، والقليوبية، والدقهلية، وبورسعيد، وأسيوط، والقاهرة، في خطوة نوعية تعكس مدى حرص الدولة على تعميم الاستفادة من هذه البرامج التدريبية التخصصية ونشرها فى مختلف أرجاء الجمهورية.

يتضمن برامج الاكاديمية فى دورته الجديدة التدريب على عدد من البرامج المتخصصة التى تشمل: أساسيات ومهارات الأمن السيبراني، وحماية الخصوصية، والتصدي للهجمات الإلكترونية، والتمهيد للحصول على شهادات دولية معتمدة من كبرى الشركات العالمية، مما يفتح أمام المتدربين آفاقًا واسعة للمنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات NTI في كلمته أن هذا البرنامج يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لإعداد جيل جديد قادر على حماية الفضاء الرقمي المصري، ومواجهة التحديات السيبرانية المعاصرة وأن التوسع في أنشطة الاكاديمية والاعداد المستهدفة كذلك انتشارها علي مستوي المحافظات المختلفة يأتي تنفيذا لسياسات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى يعكف المعهد القومى للاتصالات على تنفيذها كأحد أهم ازرعها التنفيذية في هذا المجال موضحا أن البرنامج التدريبي يستهدف تدريب أكثر من 5000 متدرب من مختلف المراحل العمرية والتخصصات، في 10 محافظات، عبر خطة تدريبية يتم تنفيذها علي 3 مراحل؛ المرحلة الأولي 2000 متدرب من سن 10 الي 17 سنة، والمرحلة الثانية 2000 متدرب من طلبة الجامعات والمرحلة الثالثة 1000 من الخريجين.

وأشار الى أن أهم ما يميز هذه النسخة من برنامج الأكاديمية هو الشراكة القوية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث يشارك في التنفيذ شركات عالمية مرموقة مثل Google Cloud Security، Palo Alto Networks، Trellix، F5، تحت مظلة الشريك الرسمي للأكاديمية شركة MCS الرائدة، مما يمنح المتدربين خبرات عملية ومهارات معتمدة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

كما أنه لأول مرة يتم ادخال عناصر جديدة للبرنامج تشمل التدريب على مهارات العمل الحر (freelancing) لطلاب الجامعات، وتوفير فرص تدريب عملي مباشر للخريجين داخل الشركات الشريكة، بهدف ربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية.

من جانبه أكد المهندس وليد زكريا نائب الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لشئون الامن السيبرانى أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد خيار فى عالمنا المعاصر، بل أصبح ضرورة لحماية مجتمعاتنا واقتصادنا، مضيفا أن الدولة المصرية قطعت خطوات عملاقة نحو التحول الرقمي الآمن والذي يعد واحد من اهم محاور رؤية جمهورية مصر العربية 2030 وهذا الجهد هو أحد اهم العوامل التي اهلت مصر لتصبح نموذجا يحتذى به عالميا في هذا المجال.

ونتاجاً للعمل الدؤوب والضخم على مدار سنوات من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اصبحت مصر ضمن أفضل 12 دولة في العالم في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، كما فاز فريقنا الوطني "المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات" "EG-CERT" بالمركز الأول في أكبر مناورة سيبرانية دولية شارك فيها نحو 138 دولة على مستوى العالم.

مختتما كلمته الى المتدربين قائلا" أنتم، يا أبطال المستقبل، ستكونون خط الدفاع الأول لحماية بنيتنا التحتية الرقمية، وبياناتنا، وكل ما نعتز به في فضائنا الرقمي".

وقال المهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة MCS:"نتعاون مع المعهد القومي للاتصالات NTI لتنفيذ استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال إطلاق دورة جديدة من فعاليات أكاديمية النشء والشباب للأمن السيبراني التي تمثل خطوة استراتيجية تعكس التزامنا الواضح بتأهيل جيل جديد من الكفاءات القادرة على مواجهة التحديات الرقمية المتسارعة، حيث نؤمن في MCS بأن الاستثمار في بناء قدرات الشباب هو الاستثمار الأهم لتحقيق أمن سيبراني مستدام، ودعم مسيرة التحول الرقمي في مصر ".

وأضاف: "من خلال هذه المبادرة، نسعى إلى غرس الوعي الأمني في نفوس الأجيال القادمة من مختلف الفئات العمرية، وتنمية مهاراتهم التقنية بأسلوب علمي وعملي يواكب أحدث المعايير العالمية، ونؤكد التزامنا الدائم بتقديم كافة الخبرات والدعم الفني والمعرفي، إيمانًا منا بأن حماية الفضاء السيبراني تبدأ من تمكين الأفراد وتعزيز قدراتهم على الابتكار والوقاية والتصدي للتهديدات المختلفة.

وتستمر فعاليات البرنامج التدريبي للأكاديمية حتى نهاية صيف 2025، متضمنا تدريبات عملية وتفاعلية تهدف إلى بناء كوادر وطنية قادرة على قيادة مسيرة التحول الرقمي الآمن في مصر.

ويوفر المعهد القومى للاتصالات وسائل انتقال مجانية ذهابا وايابا للمتدربين من عدة نقاط مختلفة في بعض المحافظات للوصول الى مقار التدريب التى يتم بها تنفيذ البرنامج التدريبي للتسهيل على المتدربين الملتحقين بالبرنامج.