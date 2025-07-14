الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الإثنين 14 يوليو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ4011 جنيها

0 نشر
0 تبليغ

سعر الذهب اليوم الإثنين 14 يوليو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ4011 جنيها

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 14 يوليو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ4011 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الإثنين، 14 يوليو 2025 06:23 م

تتأثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.

وفيما يلي اسعار الذهب اليوم فى مصر:


عيار 24: 5348 جنيهًا.
- عيار 21: 4680 جنيهًا.
- عيار 18: 4011 جنيهًا.
-عيار 14: 3116 جنيها
- الجنيه الذهب: 37440 جنيهًا

ارتفع سعر الذهب العالمي بنسبة 1% ليسجل اعلى مستوى في أسبوعين، ويغلق تداولات الأسبوع فوق مستوى المقاومة 3350 دولار للأونصة، الأمر الذي يزيد من فرص استمرار صعود السعر خلال الأسبوع الماضي، خاصة أن مؤشر الزخم أظهر علامة على الصعود.


يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا