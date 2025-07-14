شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 14 يوليو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ4011 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.

وفيما يلي اسعار الذهب اليوم فى مصر:



عيار 24: 5348 جنيهًا.

- عيار 21: 4680 جنيهًا.

- عيار 18: 4011 جنيهًا.

-عيار 14: 3116 جنيها

- الجنيه الذهب: 37440 جنيهًا

ارتفع سعر الذهب العالمي بنسبة 1% ليسجل اعلى مستوى في أسبوعين، ويغلق تداولات الأسبوع فوق مستوى المقاومة 3350 دولار للأونصة، الأمر الذي يزيد من فرص استمرار صعود السعر خلال الأسبوع الماضي، خاصة أن مؤشر الزخم أظهر علامة على الصعود.



يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم.