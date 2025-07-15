شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مزايا لتطوير مدينة هليوبوليس الجديدة أبرزها إيرادات 300 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تسعى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إلى تعظيم الاستفادة من أصولها بمدينة "نيو هليوبوليس" شرق القاهرة، عبر خطة استراتيجية يقودها الدكتور سامح السيد الرئيس التنفيذي العضو المنتدب ،وتعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير المناطق غير المستغلة.

وتهدف الخطة إلى تحقيق إيرادات تتجاوز 300 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة، عوائد الشراكة مع القطاع الخاص ،بما يسهم في دعم الاقتصاد وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة في شرق العاصمة.

أهم 5 نقاط في خطة استغلال أصول نيو هليوبوليس:

1- إجمالي إيرادات متوقعة تصل إلى 300 مليار جنيه : تأتي من خلال تطوير مساحات شاسعة من الأراضي وإقامة مشروعات عمرانية وخدمية بالشراكة مع كبار المطورين العقاريين.

2- الشراكة مع القطاع الخاص: تعتمد الخطة على آلية الشراكة مع مطورين ذوي خبرة، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وضمان أعلى عائد استثماري للشركة والدولة.

3- تنمية عمرانية متكاملة : تستهدف الشركة تطوير مجتمع عمراني متكامل يضم مناطق سكنية وتجارية وإدارية، وبنية تحتية متطورة تخدم شريحة واسعة من المواطنين.

4- تحقيق موارد ذاتية لتمويل مشروعات التطوير : ستساعد العوائد المحققة من الأراضي في تمويل تطوير المرافق والبنية الأساسية دون الاعتماد على موازنات الدولة.

5- الربط مع مشروعات قومية: تستفيد "نيو هليوبوليس" من قربها من العاصمة الإدارية الجديدة ومحور التنمية بشرق القاهرة، مما يعزز جدوى الاستثمار في المنطقة ويرفع من قيمتها السوقية.