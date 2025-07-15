شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعداد الدراجات النارية الأعلى ترخيصًا خلال يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير المجمعة المصرية للتامين الاجباري علي المركبات ان اعداد الدراجات النارية الإجمالية الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال يونيو 2025 سجلت حوالي 21141 بانخفاض 16%عن الشهر السابق .

وجاء من بينها 1509 دراجة موديل 2022 و 674 دراجة نارية موديل 2023 و 1950 موديل 2024 و 17003موديل 2025 و5دراجات موديل 2026

يذكر ان الدراجات النارية فبلغت إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال مايو 2025 سجلت حوالي 24677 دراجة ، بزيادة 19.1% عن الشهر السابق .

وجاء من بينها 1916 دراجة موديل 2022 و 911 دراجة نارية موديل 2023 و 2801 موديل 2024 و 19047موديل 2025 ودراجتان موديل 2026



