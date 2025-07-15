شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 15 - 7 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 15 - 7 - 2025، وذلك مقابل الجنيه المصري، حيث يقدم الخليج 365 خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.



‏‎وجاءت الأسعار كالتالي:

‏‎سعر الدولار اليوم

شراء 49.41

بيع 49.51

‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم

شراء 57.56

بيع 57.91

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

شراء 66.46

بيع 66.85

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سعر الدينار الكويتى اليوم

شراء 161.12

بيع 162.19

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سعر الريال السعودى اليوم

شراء 13.12

بيع 13.20

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سعر الدرهم الإماراتي اليوم

شراء 13.43

بيع 13.47

الريال القطري

‏‎شراء 12.54

بيع 13.58



وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.