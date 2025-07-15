شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر زيادة منذ إنشاء التليفون الأرضي.. اشتراكات الخطوط الثابتة تتجاوز 13.4 مليون والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تسجيل أكبر زيادة شهرية وسنوية في عدد مستخدمي الهاتف الأرضي في مصر منذ بدء تقديم الخدمة، حيث بلغ إجمالي عدد الاشتراكات نحو 13.43 مليون عميل بنهاية أبريل 2025، مقارنة بـ 13.37 مليون عميل في مارس 2025، وبزيادة واضحة عن 12.67 مليون عميل في أبريل 2024.

تعكس هذه الزيادة المطردة عودة الاهتمام بالخدمات الثابتة، خاصة في ظل توسع الاعتماد على الإنترنت المنزلي الذي يعتمد في الأساس على خطوط الهاتف الأرضي، إلى جانب الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية بمصر.

بدأ استخدام الهاتف الأرضي في مصر عام 1881، حين تم إنشاء أول خط هاتف يربط بين القاهرة والإسكندرية، لتصبح مصر من أوائل الدول التي دخلت عصر الاتصالات الهاتفية في المنطقة، واستمر تطوير البنية التحتية للاتصالات تدريجيًا عبر العقود التالية.

وفي عام 1854 كانت بداية تأسيس "مصلحة التلغرافات"، التي تطورت لاحقًا إلى "الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية"، وصولًا إلى إنشاء الشركة المصرية للاتصالات في شكلها الحديث عام 1998، كشركة مساهمة مصرية، لتكون المشغل الحصري لخدمات الهاتف الثابت في البلاد.

ورغم الانخفاض الذي شهده استخدام التليفون الأرضي بالتزامن مع انتشار الهاتف المحمول، فإن الأرقام الجديدة تعكس تحولًا في توجهات المستخدمين، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الإنترنت المنزلي الذي يتطلب خطًا أرضيًا، كذلك استثمارات البنية التحتية وتوصيل كابلات الالياف الضوئية للمنازل.