شكرا لقرائتكم خبر عن ما أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 15 - 7 - 2025 ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 15 - 7 - 2025، وذلك مقابل الجنيه المصري.

حيث ننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.

سعر الدولار اليوم

شراء 49.41

بيع 49.51

‏‎

سعر اليورو الأوروبى اليوم

شراء 57.56

بيع 57.91

‏‎

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

شراء 66.46

بيع 66.85

‏‎

سعر الدينار الكويتى اليوم

شراء 161.12

بيع 162.19

‏‎

سعر الريال السعودى اليوم

شراء 13.12

بيع 13.20

‏‎

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

شراء 13.43

بيع 13.47

‏‎ الريال القطري

‏‎شراء 12.54

بيع 13.58