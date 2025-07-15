شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 فى قطر.. عيار 21 بـ345.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية ، وفي قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسجل عيار 21 سعر 345.50 ريال.



أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 394.75 ريال

عيار 22 سجل 362.00 ريال

عيار 21 سجل 345.50 ريال

عيار 18 سجل 296.25 ريال

عيار 14 سجل 230.25 ريال

عيار 12 سجل 197.50 ريال

الاونصة 12281.75 ريال

الجنيه الذهب 2764.00 ريال

الأونصة بالدولار 3371.89 دولار

سجلت أسعار الذهب الفورية أعلى مستوياتها ، مدفوعة بارتفاع الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، وفقا لما نشره موقع investing.



زادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 1.4% أو ما يعادل 45.5 دولار إلى 3371.20 دولار للأوقية، لتختتم الأسبوع بمكاسب ناهزت 0.85%.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.17% إلى 3,361 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 23 يونيو في وقت سابق من الجلسة.