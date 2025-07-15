الاقتصاد

صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

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صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الثلاثاء، 15 يوليو 2025 10:19 ص

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء،  منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 33815 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 42011 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 15148 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 10236 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 13845 نقطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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