الاقتصاد

رسميا.. تشغيل أول محطة طاقة شمسية بنظام بطاريات التخزين بقدرة 300 ميجا وات فى مصر

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رسميا.. تشغيل أول محطة طاقة شمسية بنظام بطاريات التخزين بقدرة 300 ميجا وات فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الثلاثاء، 15 يوليو 2025 10:55 ص

نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تنفيذ أول محطة طاقة شمسية تعمل بنظام بطاريات التخزين بقدرة 300 ميجا وات بالتعاون مع  شركة "أيميا باور" الإماراتية التابعة للنويس للاستثمار، والتى نجحت فى بدء التشغيل التجارى لأول نظام لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات على مستوى المرافق في مصر، وذلك في 25 يونيو 2025 وقبل الموعد المحدد.

ويعمل المشروع الجديد بسعة 300 ميجا وات/ساعة ويعتمد بالكامل على الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ويُعد هذا النظام امتدادًا لمحطة "أبيدوس" للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجا وات في أسوان، والتي تعد أكبر محطة طاقة شمسية في موقع واحد داخل مصر.

ويمثل هذا المشروع دفعة قوية لاستقرار شبكة الكهرباء ودعم استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035، وتم تمويله من مؤسسة التمويل الدولية "IFC"، ويعد الأول من نوعه في شمال أفريقيا، ما يعزز من مكانة "أيميا باور" كلاعب رئيسي في مجال حلول الطاقة المتكاملة.

ومن جانبه أعرب حسين النويس، رئيس مجلس إدارة "أيميا باور" عن فخره بهذا المشروع الرائد الذي يعزز من مرونة شبكة الكهرباء في مصر ويدعم طموحات البلاد في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدا التزام الشركة كشريك رئيسي لمصر في الابتكار والاستدامة في أفريقيا.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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