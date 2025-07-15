شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15يوليو 2025 فى الكويت.. عيار 18 بـ24.775 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 33.025 دينار، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

- عيار 24 سجل 33.025 دينار

- عيار 22 سجل 30.275 دينار

- عيار 21 سجل 28.900 دينار

- عيار 18 سجل 24.775 دينار

- عيار 14 سجل 19.275 دينار

- عيار 12 سجل 16.525 دينار

- الأونصة 1027.200 دينار

- الجنيه الذهب 231.175 دينار

- الأونصة بالدولار3362.59 دولار

ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.



