شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 15 -7-2025.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 15يوليو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.53 جنيه للشراء.

13.584 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.64 جنيه للشراء.

13.584 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.648 جنيه للشراء.

13.569 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الاهلى

12.528 جنيه للشراء.

13.569 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الاسكندرية

12.61 جنيه للشراء.

13.57جنيه للبيع.