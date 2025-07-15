شكرا لقرائتكم خبر عن لو انت مسحبتش فلوسك.. إزاى تقدم في إعلان سكن لكل المصريين 7؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، اتاحة الفرصة لمن هو خارجد الأولوية ولم يقوم بسحب مبلغ جديدة الحجز في التفرة المسموح بها، وذلك في التقدم لوحدات إعلان سكن لكل المصريين 7 ..ولطريقة التقديم ...نوضح الخطوات التالية ..

1- صندوق الإسكان الاجتماعى قرر إتاحة التقديم لكافة العملاء ممن هم خارج الأولوية أو غير المنطبق عليهم الشروط بإعلان سكن لكل المصريين 5"، ولم يتمكنوا من استرداد مقدمات جدية الحجز خلال المدة السابق تحديدها .

2- يتم استرداد مقدمات جدية الحجز خلال فترة التقديم على الإعلان الجديد كحد أقصى.

3- المصاريف الإدارية لكافة العملاء 350 جنيها إضافة إلى 350 جنيها مصاريف تسجيل.

4- يستثنى العملاء السابق تقدمهم على إعلان "سكن لكل المصريين5" من المصاريف الإدارية على أن يقوموا بسداد 150 جنيها كمصاريف للتسجيل.

5- يقوم المتقدم بالدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال الرابط الإلكتروني https://digital.gov.eg أو من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق https://www.shmff.gov.eg ، لاستعراض كراسة الشروط.

6- يقوم العميل بإنشاء حساب خاص به على منصة مصر الرقمية وسداد مصاريف التسجيل بصورة إلكترونية، من خلال طرق الدفع الإلكتروني المتاحة بمنصة مصر الرقمية.