شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15يوليو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18 بـ31.125 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 41.500 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 41.500 ريال

- عيار 22 سجل 38.050 ريال

- عيار 21 سجل 36.300 ريال

- عيار 18 سجل 31.125 ريال

- عيار 14 سجل 24.200 ريال

- عيار 12 سجل 20.750 ريال

- الاونصة 1290.750 ريال

- الجنيه الذهب 290.500 ريال

- الأونصة بالدولار3364.41 دولار

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مدعومة بتزايد التوترات التجارية العالمية، مما عزز الإقبال على الأصول الآمنة، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، والتي قد تقدم مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي.

صعد الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 3360.35 دولارًا للأونصة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.3% إلى 3369.50 دولارًا.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت عقود مؤشر الدولار بنحو 0.13%.

ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.

