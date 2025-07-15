شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الهوبى: سلامة الغذاء ركيزة أساسية للأمن الغذائى والصحة العامة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء إن سلامة الغذاء تعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائى والصحة العامة، والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية العمل الجماعي والتنسيق الفعّال بين كافة الجهات المعنية لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.

وأضاف خلال فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمي المصري لسلامة الغذاء، أن شعار احتفال هذا العام "سلامة الغذاء: العلم وأسس اتخاذ القرار" يؤكد أهمية الاعتماد على الأدلة العلمية عند وضع السياسات الغذائية، واتخاذ القرارات التي تمس الصحة والأمن الغذائي.

وأشار إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تعمل، بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة، على تطوير منظومة رقابية متكاملة، تستند إلى العلم، وتطبق منهجية تقييم وإدارة المخاطر، وتُفعّل آليات الرقابة الحديثة.

ولفت الهوبي إلى أن الإحتفال بهذا اليوم يمثل دعوة جادة للتحرك ولتوحيد الجهود، وبناء شراكات فعالة تمكن من مواجهة التحديات، والوصول إلى مستقبل خال من الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء، مشيرا الى ان سلامة الغذاء ليست فقط وسيلة لحماية الصحة، بل هي حجر الزاوية في بناء مستقبل أكثر أمنًا واستدامة للأجيال القادمة، وحماية لصحة المواطن ودعما لقدرة الدولة على المنافسة في الأسواق الاقليمية والعالمية.



واضاف أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تواصل برامجها التوعوية والمجتمعية، من خلال حملات التثقيف والتوعية بممارسات التداول السليم للغذاء، إيمانا منها بأهمية تعزيز الوعي المجتمعي والمؤسسي حول أهمية الغذاء الآمن و الصحى.

وأعرب الهوبي عن تقديره لما تبذله وزارات الصحة، والزراعة، والتموين من تعاون وتنسيق فعّال مع الهيئة، بما يُعزز من تكامل الأدوار الرقابية والتنظيمية، ويُسهم في بناء منظومة غذائية قوية وآمنة.

وأكد على أهمية أن يكون العلم هو الركيزة الأساسية التي نستند إليها في اتخاذ القرارات السليمة، لضمان غذاء آمن ونظام صحي مستدام، وذلك في ظل ما يشهده العالم اليوم من تطورات متسارعة في مجالات العولمة والتقنيات والابتكار الغذائي.