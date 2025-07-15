شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة شاري للاستثمارات المالية بـ56.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة شاري القابضة للاستثمارات المالية، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 300 ألف بقيمة 56.5 مليون جنيه، وصفقتين على شركة أباظة لصناعة المقطورات ووسائل النقل بحجم تداول 335.3 ألف سهم بقيمة 17.8 مليون جنيه، وصفقة على شركة المنتزة لتحلية المياه بحجم تداول 35 ألف سهم بقيمة 26.25 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 12.6 مليون سهم بقيمة 111.1 مليون جنيه عبر تنفيذ 71 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمصرية للاتصالات فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.393 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 5.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 113.1 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.98%، والعرب على 5.7%، واستحوذت المؤسسات على 25.54% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.45%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 319.4 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 71.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 37.9 مليون جنيه، 357.3 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 33934 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 42035 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 15242 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 10166 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13780 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3510 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 15521 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2092 نقطة.