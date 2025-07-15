شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع محدود فى سعر الذهب اليوم بالسوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 15 يوليو 2025، وذلك بحوالي 10 جنيهات فقط في التعاملات بالأسواق المحلية على خلفية هبوط سعر أونصة الذهب عالميا عند 3355 دولاراً.

أسعار الذهب في مصر:

- عيار 24 يسجل 5314 جنيها

- عيار 21 يسجل 4650 جنيها

- عيار 18 يسجل 3986 جنيها

- الجنيه الذهب 37200 جنيه



الدعم الرئيسي لسعر الذهب خلال الفترة الحالية هو التوترات التجارية بعد أن عادت الأسواق الى التركيز على أزمة التعريفات الجمركية الأمريكية، وبالرغم من ان تأثيرها على الذهب قد أصبح أضعف من الشهور السابقة، إلا أنها المحرك الرئيسي للسعر حالياً.

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 أغسطس إذا لم يتوصلا إلى اتفاق تجاري.

ومع ذلك لا يزال أمام الاقتصادات العالمية الكبرى ما يزيد قليلاً عن أسبوعين لإبرام صفقات تجارية مع واشنطن، مما يبقي الأسواق قلقة من أن ترامب سيمضي قدماً في فرض الرسوم ويشعل فتيل حرب تجارية عالمية متجددة.

ومن جهة أخرى فقد أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي إلى خلق مقاومة لارتفاع سعر الذهب. ولكي يتقدم الذهب أكثر نحو المستوى 3400 دولار للأونصة، قد يتطلب الأمر تراجعًا في قيمة الدولار الأمريكي أو عوائد سندات الخزانة في غياب أي أحداث جيوسياسية محتدمة.