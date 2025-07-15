شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بدوي يكرم وزراء وشخصيات بارزة بمنتدى مصر للتعدين والان مع تفاصيل الخبر

كرم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية من منتدي مصر للتعدين في نسخته الرابعة، مجموعة من وزراء الحكومة وكبار المسئولين والشخصيات علي دورهم كشركاء للعمل التكاملي مع وزارة البترول والثروة المعدنية في النهوض بقطاع التعدين وإنجاز العديد من الخطوات الهامة لتهيئة مناخ الاستثمار الجاذب.

حيث كرم وزير البترول المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية وتسلمها نيابة عنه نائب الوزير السيد شريف الكيلاني، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومحافظ الوادي الجديد اللواء دكتور محمد الزملوط وتسلمها نيابة عنه الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، والمهندس محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة والثروة المعدنية بمجلس النواب، والنائب محمد اسماعيل مقدم مشروع قانون الثروة المعدنية بمجلس النواب، والمهندسة هدي منصور نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة السكري للذهب عن شركة انجلوجولد اشانتي العالمية والمهندس أحمد السويدي رئيس مجموعة السويدي الكتريك وشريك الاستثمار الوطني بقطاع التعدين.

كما كرم الوزير الدكتور محمد الباجوري رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة تقديرا لجهوده في إنجاز العمل القانوني اللازم والحرص علي التنفيذ السليم في مجال العقود والاتفاقيات والتشريعات الداعمة لقطاع التعدين .



جانب من التكريم



شريف الكيلاني