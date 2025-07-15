برتوكول تعاون بين غرفة الصناعات الهندسية ومركز تحديث الصناعة لتطوير أداء الشركات

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القاهرة - سامية سيد - وقعت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون مع مركز تحديث الصناعة برئاسة الدكتورة دعاء سليمة.

ويهدف البروتوكول إلى تأهيل وتطوير ٣٠٠ شركة من أعضاء الغرفة و تأهيل ٣٠٠ شركة أخري لتصدير منتجاتها للأسواق العالمية .

شارك في مراسم توقيع البروتوكول كل من الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية والمهندس كمال الدسوقي عضو مجلس ادارة الاتحاد ومن أعضاء مجلس ادارة الغرفة الهندسية كل من المهندس حمادة داوود والمهندس عمرو ابو فريخة والمهندس طارق عابدين والاستاذة شيماء عليبة ومحمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين و من رؤساء الشعب كل من المهندس بهاء العادلي والمهندس ناجي يوسف ومن مركز تحديث الصناعة نسرين رفعت ممثل المركز في تنفيذ المشروع ومي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية .

ووجه محمد المهندس التحية والتقدير لمجلس ادارة الغرفة الذي وافق على اعتماد ١٠ ملايين جنيه لتقديم باقة من الخدمات للأعضاء منها تطوير وتأهيل الشركات وأثني على دور لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة الهندسية برئاسة المهندس إشرف الفخراني وأيمن المهندس عمرو أبو فريخة عضو مجلس ادارة الغرفة و الذين كان لهم عظيم الأثر في خروج برنامج التدريب والتأهيل للنور .

ومن جانبه كشف المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة انه قد تم تشكيل لجنة دائمة لتحديد عدد الدورات وبرنامج كل دورة واختيار ممثلي الجامعات والجهات المعنية التي ستشارك في برامج التأهيل والتدريب للشركات .

وأضاف أن مدة برنامج تأهيل و تطوير الشركات ستكون ٣ سنوات ويمكن لجميع الشركات الأعضاء بالغرفة التواصل مع الجهاز الإداري في الغرفة للتسجيل والاشتراك في الدورات التي تستهدفها كل شركة.

وقالت الدكتورة دعاء سليمة مدير مركز تحديث الصناعة نحن جزء لا ننفصل عن الغرف الهندسية والمجالس التصديرية و سعداء بالتعاون مع الغرفة و الثقة الغالية في مركز تحديث الصناعية مؤكدة على وجود فريق عمل مميز يعمل على اخراج نشئ جديد من الجيل الثاني والثالث من المصنعين .

وأضافت نحن نأمل في تكرار تجربتنا في كل الغرف الصناعية و أعلنت عن تدشين موقع إلكتروني للصناعات الهندسية والكيماوية لتعميق الصناعة وخلق نوع من التشابك بين المصنعين و المساهمة في تنظيم المعارض السلبية التي تولي الوزارة بقيادة الفريق كامل الوزير .

ومن جانبه قال الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية ان ما يتم تحصيله من رسوم واشتراكات الاعضاء يتم ردها في تقديم خدمات لهم وهذا هو الهدف الأصيل الذي قامت بتنفيذه غرفة الصناعات الهندسية .

واكد ان مركز تحديث الصناعة كان في الماضي الكل يرى انه مجرد خزن او صناديق و لكن تحول الان إلى بيت خبرة على اعلى مستوى لتقديم خدمات التأهيل و التدريب و التطوير للصناعات المختلفة

واضاف نحن ننتظر ان نرى ثمار الشراكة بين الغرفة الهندسية ومركز تحديث الصناعة وتعميم هذه التجربة على باقي الغرف الصناعية الأخرى.

اوضح المهندس عمرو أبو فريحة عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية ان هذا المشروع هو ثمار مجهود ٤ سنوات و نحن نعمل من الان على الاحتفال بتخريج أول دفعة.

وأضاف ان مركز تحديث الصناعة بيت خبرة يضاهي اي بيت خبرة عالمي ونحن نستطيع تطوير أعضاءنا من خلال انفسنا .

ومن جانبه اوضح المهندس أيمن الفخراني رئيس لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ان فكرة المشروع بدأت مع رئيس الغرفة محمد المهندس منذ فترة وكنا نبحث عن التطوير وتوفير قدرة على المنافسة للشركات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتواصلنا مع عدد من الجهات ووجدنا الفرصة جيدة للتعاون مع مركز تحديث الصناعة لما يمثله من بيت خبرة متميز.

وطالب بضرورة التوعية بأهمية مشروع تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة ولابد من تشجيع من لديهم خبرة ويحتاجون إلى رفع الكفاءة.