شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "الموارد الأساسية" والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 2.3%، وصعد قطاع البنوك بنسبة 1.3%، وقفز قطاع العقارات بنسبة 0.3%، وزاد قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.2%، ونما قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.01%.

فيما تراجعت 9 قطاعات بالبورصة على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 3.1%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.4%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.1%، وهبطت قطاعات مواد البناء، والأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.8%، 0.7%، 0.6%، على الترتيب، وانخفض قطاعا التجارة والموزعون، والسياحة والترفيه بنسبة 0.5%، ونزل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.1%.



وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمصرية للاتصالات فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.393 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 5.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 113.1 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.98%، والعرب على 5.7%، واستحوذت المؤسسات على 25.54% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.45%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 319.4 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 71.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 37.9 مليون جنيه، 357.3 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 33934 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 42035 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 15242 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 10166 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13780 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3510 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 15521 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2092 نقطة.



