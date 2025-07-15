شكرا لقرائتكم خبر عن سامح طلعت يشيد بروح الانتماء لدى العاملين بـ"كيما" ويعد بدعم مستمر ودائم والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار حرصه على تعزيز التواصل المباشر مع العاملين، عقد المهندس سامح طلعت محمد حسن، العضو المنتدب التنفيذى لشركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، لقاءً موسعًا مع عدد من العاملين بالشركة، استمع خلاله إلى آرائهم ومقترحاتهم، وناقش معهم التحديات التى تواجههم فى بيئة العمل.

وأكد طلعت خلال اللقاء أنه أصدر توجيهاته بعقد مثل هذه اللقاءات بشكل دورى، إيمانًا منه بأهمية الحوار المباشر والتفاعل المستمر مع جميع فئات العاملين.

وأشاد المهندس سامح طلعت بما لمسه من حرص العاملين الصادق على مصلحة الشركة، وروح الانتماء العالية التى يتمتعون بها، مشيرًا إلى أن هذا الانتماء هو أحد الركائز الأساسية لنجاح المؤسسة واستمرار تقدمها.

كما وعد بتقديم كافة أوجه الدعم الممكن للعاملين، والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجههم، بما يضمن بيئة عمل محفزة ومنتجة.

وفى ختام اللقاء، توجه العضو المنتدب التنفيذى بالشكر والتقدير لجميع العاملين بالشركة على ما يبذلونه من جهد، معربًا عن ثقته فى قدرتهم على دفع مسيرة التطوير للأمام.

ومن جانبهم، أعرب العاملون عن سعادتهم بعقد هذا اللقاء، وبتفاعل المهندس سامح طلعت المباشر معهم وحرصه على الاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس توجهًا إيجابيًا يعزز من الروح المعنوية والانتماء المؤسسي.