شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر فى التداولات المسائية بالصاغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث فى سعر الذهب اليوم، اليوم الثلاثاء بالتعاملات المسائية، وسط استقرار جميع الأعيرة الذهب المتداولة في الأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- عيار 24 يسجل 5314 جنيها

- عيار 21 يسجل 4650 جنيها

- عيار 18 يسجل 3986 جنيها

- الجنيه الذهب 37200 جنيه

مجلس الذهب

هذا وقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن حجم التدفقات النقدية الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي خلال الأسبوع المنتهي في 4 يوليو لتظهر صافي تدفقات بمقدار 3.9 طن من الذهب وهو معدل تدفقات أقل من الثلاث أسابيع الماضية.



يرجع السبب في هذا إلى تراجع التدفقات النقدية إلى الصناديق الاستثمارية في أمريكا الشمالية التي شهدت تدفقات نقدية خارجة من الصناديق بمقدار – 7.6 طن بينما ارتفعت التدفقات الداخلة إلى صناديق أوروبا وآسيا بمقدار 6.5 طن و 5.1 طن على الترتيب.