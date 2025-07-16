شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الذهب اليوم بالتداولات المسائية حول 4650 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات حركة الذهب، استقرار سعر الذهب اليوم، وسط تذبذب ملحوظ في سعر الذهب، مع تطورات سعر الذهب عالميًا، لتتداول الأونصة حول 3350 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- عيار 24 يسجل 5314 جنيها

- عيار 21 يسجل 4650 جنيها

- عيار 18 يسجل 3986 جنيها

- الجنيه الذهب 37200 جنيه

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية

تنتظر الأسواق المالية صدور بيانات التضخم عن الاقتصاد الأمريكي، ومن المتوقع أن يرتفع كل من مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي والأساسي بشكل طفيف في يونيو، كما من المتوقع أن تقدم البيانات بعض الرؤى حول الآثار التضخمية لرسوم ترامب الجمركية.

يقلل ثبات مؤشر أسعار المستهلك من زخم البنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، حيث لم يبدي البنك الفيدرالي نية تذكر لخفض أسعار الفائدة وسط حالة من عدم اليقين بشأن رسوم ترامب الجمركية.

وكان قد جدد ترامب هجومه على رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قائلاً إن أسعار الفائدة يجب أن تكون 1% أو أقل. في الوقت الذي تضع الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بنهاية العام، ومن المتوقع أن يطبق أول خفض في سبتمبر.

هذا وقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن حجم التدفقات النقدية الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي خلال الأسبوع المنتهي في 4 يوليو لتظهر صافي تدفقات بمقدار 3.9 طن من الذهب وهو معدل تدفقات أقل من الثلاث أسابيع الماضية.

يرجع السبب في هذا إلى تراجع التدفقات النقدية إلى الصناديق الاستثمارية في أمريكا الشمالية التي شهدت تدفقات نقدية خارجة من الصناديق بمقدار – 7.6 طن بينما ارتفعت التدفقات الداخلة إلى صناديق أوروبا وآسيا بمقدار 6.5 طن و 5.1 طن على الترتيب.