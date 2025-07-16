شكرا لقرائتكم خبر عن كبير الأثريين: لدينا أكثر من مشروع للصوت والضوء وشركة لها خبرات تتخطى 50 عاما والان مع تفاصيل الخبر

قال مجدى شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إنه لدينا أكثر من مشروع للصوت والضوء وشركة تتميز بهذا الأمر ولها خبرات تتخطى الـ 50 عاما، وآخر مشروع افتتحته للصوت والضوء كان فى قلعة قايتباى فى الإسكندرية.

وأضاف مجدى شاكر فى مداخلة بقناة إكسترا نيوز، أن منطقة الأهرامات من أهم المناطق السياحية والأثرية على مستوى العالم، وبدأ تصوير منطقة الأهرامات فى 2017، ورأينا مدى التغير من حيث الحفلات والدخول والخروج والرؤية وعرض الزيارة، وبالتالى تغيرت منطقة الأهرامات تماما.

ولفت مجدى شاكر إلى أن عروض الصوت والضوء والتى بدأت منذ 1961 وبالتالى دخلت تقنيات جديدة على هذه العروض، وكان المهم أن نستثمر فى هذا الأمر، وهناك خطة وضعتها لمحافظة الجيزة 2030 أن تكون منطقة الأهرامات من أهم المناطق السياحية.

تابع مجدى شاكر، لدينا شركة وطنية تتعاون مع القطاع الخاص وبدأنا فى أن نرى استثمار يصل إلى مليار جنيه.