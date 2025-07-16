شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث في سعر الذهب اليوم، وسط تذبذب ملحوظ فى الأونصة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب اليوم، الثلاثاء في السوق المحلي تذبذب ملحوظ في سعر الذهب، مع تطورات سعر الذهب عالميًا، لتتداول الأونصة حول 3350 دولارًا وتتغير في حدود 10 دولارات.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- عيار 24 يسجل 5314 جنيها

- عيار 21 يسجل 4650 جنيها

- عيار 18 يسجل 3986 جنيها

- الجنيه الذهب 37200 جنيه

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 أغسطس إذا لم يتوصلا إلى اتفاق تجاري.



ومع ذلك لا يزال أمام الاقتصادات العالمية الكبرى ما يزيد قليلاً عن أسبوعين لإبرام صفقات تجارية مع واشنطن، مما يبقي الأسواق قلقة من أن ترامب سيمضي قدماً في فرض الرسوم ويشعل فتيل حرب تجارية عالمية متجددة.



من جهة أخرى فقد أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي إلى خلق مقاومة لارتفاع سعر الذهب. ولكي يتقدم الذهب أكثر نحو المستوى 3400 دولار للأونصة، قد يتطلب الأمر تراجعًا في قيمة الدولار الأمريكي أو عوائد سندات الخزانة في غياب أي أحداث جيوسياسية محتدمة.



يقلل ثبات مؤشر أسعار المستهلك من زخم البنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، حيث لم يبدي البنك الفيدرالي نية تذكر لخفض أسعار الفائدة وسط حالة من عدم اليقين بشأن رسوم ترامب الجمركية.