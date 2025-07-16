شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل حدود السحب.. تحديث فورى فى صرف الدولار مقابل الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار فى مصر خلال التداولات المسائية، لدى الصرافات العاملة فى البلاد، خلال الفترة المسائية، حيث ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى.

قرر البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، عودة العمل بالمواعيد الرسمية لفروع البنوك، حتى 3 عصرا، والتى كان قد تم مدها إلى الخامسة مساءً بدلا من الثالثة، وفقا لسياسة كل بنك.

وأعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، عودة العمل بالحد الأقصى للسحب اليومى البالغ 250 ألف جنيه للأفراد والشركات من فروع البنوك، وإلغاء التعليمات الصادرة فى 8 يوليو 2025 والخاصة بمضاعفة هذا الحد إلى 500 ألف جنيه.

وجاء سعر الدولار في بعض البنوك الرئيسية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.36 جنيه للشراء.

49.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.36 جنيه للشراء.

49.46 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.36 جنيه للشراء.

49.46 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.36 جنيه للشراء.

49.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.36 جنيه للشراء.

49.46 جنيه للبيع.