شكرا لقرائتكم خبر عن حركة محدودة فى سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب اليوم، تحركات محدودة للغاية، وسط تذبذب ملحوظ في سعر الذهب، مع تطورات سعر الذهب عالميًا، لتتداول الأونصة حول 3350 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- عيار 24 يسجل 5314 جنيها

- عيار 21 يسجل 4650 جنيها

- عيار 18 يسجل 3986 جنيها

- الجنيه الذهب 37200 جنيه

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 أغسطس إذا لم يتوصلا إلى اتفاق تجاري.



ومع ذلك لا يزال أمام الاقتصادات العالمية الكبرى ما يزيد قليلاً عن أسبوعين لإبرام صفقات تجارية مع واشنطن، مما يبقي الأسواق قلقة من أن ترامب سيمضي قدماً في فرض الرسوم ويشعل فتيل حرب تجارية عالمية متجددة.



من جهة أخرى فقد أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي إلى خلق مقاومة لارتفاع سعر الذهب. ولكي يتقدم الذهب أكثر نحو المستوى 3400 دولار للأونصة، قد يتطلب الأمر تراجعًا في قيمة الدولار الأمريكي أو عوائد سندات الخزانة في غياب أي أحداث جيوسياسية محتدمة.



وكان قد جدد ترامب هجومه على رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قائلاً إن أسعار الفائدة يجب أن تكون 1% أو أقل. في الوقت الذي تضع الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بنهاية العام، ومن المتوقع أن يطبق أول خفض في سبتمبر.



هذا وقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن حجم التدفقات النقدية الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي خلال الأسبوع المنتهي في 4 يوليو لتظهر صافي تدفقات بمقدار 3.9 طن من الذهب وهو معدل تدفقات أقل من الثلاث أسابيع الماضية.



يرجع السبب في هذا إلى تراجع التدفقات النقدية إلى الصناديق الاستثمارية في أمريكا الشمالية التي شهدت تدفقات نقدية خارجة من الصناديق بمقدار – 7.6 طن بينما ارتفعت التدفقات الداخلة إلى صناديق أوروبا وآسيا بمقدار 6.5 طن و 5.1 طن على الترتيب.