شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عن عبور السفينة BYD قناة السويس: شهادة ثقة جديدة والقناة دائما تعمل للمستقبل والان مع تفاصيل الخبر

علق الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، على استقبال قناة السويس السفينة حاملة السيارات BYD XI'AN إحدى أكبر حاملات السيارات فى العالم، قائلا:" خبر مهم ومبشر وشهادة ثقة جديدة للقناة، مؤكدا أن قناة السويس دائما ما تعمل للمستقبل.

وأكد محمد البهواشي مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن ما أن ما حدث فى قناة السويس من تطوير خلال الفترة الماضية ومازال التطوير مستمرا يؤكد على أهمية القناة، مشيرا إلى أن القناة دائما فى تطور بداية من زيادة الأعماق والتوسعة فى القطاع الجنوبى والخدمات اللوجستية.

وأوضح محمد البهواشى أن التطور الى تشهده القناة والخدمات التى تقدمها من الأسباب التى جذبت هذه الخطوط الكبيرة التى مكنت السفن من عبور القناة لأنها ذات عمق كبير، مؤكدا أن القناة تمتلك من الكوادر البحرية والمعايير الفنية التى تسهل على عبور هذه السفينة بأمان.



