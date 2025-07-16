شكرا لقرائتكم خبر عن وحدات سكنية متاح التقديم عليها لكافة المواطنين ضمن سكن لكل المصريين 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صندوق الإسكان الاجتماعى، طرح وحدات سكنية للحجز لكافة المواطنين، وذلك في عدد المدن والمحافظات على أن تكون الأولوية في حال زيادة الأعداد المتقدمة للمواطنين السابق تقدمهم لإعلان سكن لكل المصريين 5 ..ونستعرض أبرز الأماكن والمحافظات المتاح بها هذه الوحدات ..

1- قرر صندوق الإسكان الاجتماعى طرح 9380 وحدة سكنية تحت الإنشاء في عدد من المدن والمحافظات .

2- الوحدات يتم تسليمها خلال 36 شهر.

3- المدن والمحافظات المتاح بها هذه الوحدات هي :

- محافظة البحيرة

- محافظة الوادي الجديد.

- محافظة الدقهلية.

- محافظة المنيا.

- محافظة مطروح.

4- يتم التقديم وسداد مقدمات الحجز خلال الفترة من 28 يوليو 2025 وحتى 28 أغسطس 2025.

