شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء16 يوليو 2025 فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الامارات، استقرارا فى الأسعار، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 359.75 درهمًا إماراتيًا، ونقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

سعر الذهب في الإمارات

عيار 24 سجل 405.00 درهم

عيار 22 سجل 375.25 درهم

عيار 21 سجل 359.75 درهم

عيار 18 سجل 308.25 درهم

عيار 14 سجل 238.50 درهم

عيار 12 سجل 204.50 درهم

الاونصة12597.00 درهم

الجنيه الذهب2878.00 درهم

الأونصة بالدولار3351.19 دولار

زادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.12% أو ما يعادل 4.1 دولار إلى 3351 دولاراً للأوقية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,361.68 دولارًا للأونصة.

هذا وقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن حجم التدفقات النقدية الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي خلال الأسبوع المنتهي في 4 يوليو لتظهر صافي تدفقات بمقدار 3.9 طن من الذهب وهو معدل تدفقات أقل من الثلاث أسابيع الماضية.

يرجع السبب في هذا إلى تراجع التدفقات النقدية إلى الصناديق الاستثمارية في أمريكا الشمالية التي شهدت تدفقات نقدية خارجة من الصناديق بمقدار – 7.6 طن بينما ارتفعت التدفقات الداخلة إلى صناديق أوروبا وآسيا بمقدار 6.5 طن و 5.1 طن على الترتيب.