شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية، وفي قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسجل عيار 21 سعر 342.75 ريال.

أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 391.75 ريال

عيار 22 سجل 359.00 ريال

عيار 21 سجل 342.75 ريال

عيار 18 سجل 293.75 ريال

عيار 14 سجل 228.50 ريال

عيار 12 سجل 195.75 ريال

الاونصة12183.50 ريال

الجنيه الذهب2742.00 ريال

الأونصة بالدولار3351.19 دولار

هذا وقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن حجم التدفقات النقدية الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي خلال الأسبوع المنتهي في 4 يوليو لتظهر صافي تدفقات بمقدار 3.9 طن من الذهب وهو معدل تدفقات أقل من الثلاث أسابيع الماضية.



يرجع السبب في هذا إلى تراجع التدفقات النقدية إلى الصناديق الاستثمارية في أمريكا الشمالية التي شهدت تدفقات نقدية خارجة من الصناديق بمقدار – 7.6 طن بينما ارتفعت التدفقات الداخلة إلى صناديق أوروبا وآسيا بمقدار 6.5 طن و 5.1 طن على الترتيب.



زادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.12% أو ما يعادل 4.1 دولار إلى 3351 دولاراً للأوقية.