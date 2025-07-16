شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية ، وسجل سعر 24 سعر 40.500 دينار وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.أسعار الذهب فى البحرين
عيار 24 سجل 40.500 دينار
عيار 22 سجل 37.125 دينار
عيار 21 سجل 35.450 دينار
عيار 18 سجل 30.375 دينار
عيار 14 سجل 23.625 دينار
عيار 12 سجل 20.250 دينار
الاونصة1260.050 دينار
الجنيه الذهب283.575 دينار
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 أغسطس إذا لم يتوصلا إلى اتفاق تجاري.
ومع ذلك لا يزال أمام الاقتصادات العالمية الكبرى ما يزيد قليلاً عن أسبوعين لإبرام صفقات تجارية مع واشنطن، مما يبقي الأسواق قلقة من أن ترامب سيمضي قدماً في فرض الرسوم ويشعل فتيل حرب تجارية عالمية متجددة.
من جهة أخرى فقد أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي إلى خلق مقاومة لارتفاع سعر الذهب. ولكي يتقدم الذهب أكثر نحو المستوى 3400 دولار للأونصة، قد يتطلب الأمر تراجعًا في قيمة الدولار الأمريكي أو عوائد سندات الخزانة في غياب أي أحداث جيوسياسية محتدمة.
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