شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يلتقى المدير التنفيذى لـ"أنجلو جولد أشانتى" العالمية المستثمر فى منجم السكرى والان مع تفاصيل الخبر

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جيلين دوران المدير التنفيذي والمسئول المالي لشركة "أنجلو جولد أشانتي" العالمية المستثمر في منجم السكري للذهب، وهدى منصور نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، على هامش منتدي مصر للتعدين.

وخلال اللقاء، أكد المهندس كريم بدوي على حرص الحكومة على التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، مشيرًا إلى أن ما تحقق في منجم السكري يمثل نموذجا ناجحا يحتذى به في الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، واكد التزام الوزارة بفتح قنوات تواصل دائمة لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات، خاصة في ظل التعديلات الأخيرة بقانون الثروة المعدنية والنموذج الجديد لاستغلال الذهب والمعادن بما يفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين.

ومن جانبها، اشادت جيلين دوران بالتطور الملحوظ الذي يشهده منجم السكري، مشيرة إلى أن زيارتها للمنجم شكّلت نقطة تحول لمست خلالها طبيعة العمل وجودته، لافتة إلى أن 97% من القوى العاملة به من الكفاءات المصرية.

وأشادت دوران بنتائج استحواذ شركة "أنجلو جولد أشانتي" على المنجم، مؤكدة أن ذلك ساهم في تصدّر الشركة لمؤشرات الأداء العالمية في قطاع الذهب، وأن منجم السكرى كان عنصرا محوريا في هذا التميز.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية لتسريع منح حقوق الاستغلال، خاصة للشركات الناشئة، بما يدعم توسعة قاعدة الاستثمار التعديني، وزيادة أنشطة الاستكشاف، سواء فى منطقة السكري أو في مناطق امتياز جديدة.



