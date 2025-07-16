شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل التعاملات ليقترب من مستوى 34 ألف نقطة والان مع تفاصيل الخبر

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 33997 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 42131 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 15287 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 10190 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 13820 نقطة.