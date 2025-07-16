شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يتفقد مينائى سوميد وسونكر لمتابعة تدفيع الغاز من وحدات التغييز والان مع تفاصيل الخبر

أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية زيارة تفقدية إلى مينائي سوميد وسونكر لمتابعة تدفيع الغاز من وحدات التغييز والإسالة للغاز الطبيعي الموجودة حالياً، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لإجراءات تأمين احتياجات كافة قطاعات الدولة من الطاقة، وخطط استعدادات وزارة البترول والثروة المعدنية لتلبية الطلب على الغاز الطبيعي ولا سيما خلال فصل الصيف.

ومن الجدير بالذكر أن الطاقة الحالية لوحدات التغيير الموجودة بمينائي سوميد وسونكر تصل إلى 2250 مليون قدم مكعب، ويتم تنسيق توقيتات شحنات الغاز واستخدامها والضخ منها على الشبكة القومية حسب الاحتياج التشغيلي المطلوب.

وتوجه وزير البترول بالشكر لجميع العاملين على جهودهم المتواصلة خلال الفترة الماضية.



