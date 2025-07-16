شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.53 جنيه للشراء.

13.584 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.64 جنيه للشراء.

13.584 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.64 جنيه للشراء.

13.569جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.528 جنيه للشراء.

13.571جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.63جنيه للشراء.

13.57جنيه للبيع.