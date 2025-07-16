شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم قيادية تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بعد اقتراب من مستوى 34 ألف نقطة، بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمصرية للاتصالات، ومالت صافي تعاملات المصريين والأجانب للشراء، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 33867 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 41981 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 15209 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 10180 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 13805 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 3513 نقطة، ونما مؤشر تميز بنسبة 2.96% ليصل إلى مستوى 15980 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: فرتيكا للصناعة والتجارة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، ووثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، ووثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما.

وأعلنت البورصة، تسوية (إصدار) عدد 35 ألف وثيقة أمس الثلاثاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.5 مليون وثيقة بدلا من 2.465 مليون وثيقة.



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخليين بشركات العربية لحليج الأقطان، والعربية للصناعات الهندسية، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، ومستشفى النزهة الدولي، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 1.1 مليون سهم، 1.7 مليون سهم، مليون سهم، 25 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 82.5 ألف سهم، 6485 سهمًا، على الترتيب.



كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 25 ألف سهم، 1212 سهمًا، 337 آلاف سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 77.5 ألف سهم.

فيما باع داخليين بشركات القاهرة للدواجن، والمشروعات الصناعية والهندسية، ومطاحن مصر العليا، والإسكندرية للزيوت المعدنية، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، والعربية للمحابس، والدولية للأسمدة والكيماويات، ومجموعة أي أف جي القابضة عدد مليون سهم، 1.1 مليون سهم، 1869 سهمًا، 5 ملايين سهم، 198 سهمًا، 79.2 ألف سهم، 26893 سهمًا، 135 ألف سهم، على الترتيب.

وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 105 آلاف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات رواد السياحة-الرواد، وفوري لتكنولوجيا البنوك ولمدفوعات الإلكترونية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 444.5 ألف سهم، 500 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على الترتيب.

كما أعلنت شركتا مدينة مصر للإسكان والتعمير، والمتحدة للإسكان والتعمير، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترت الأولى 1.1 مليون سهم، والثانية 100 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.76% من أسهم رأس المال.

أعلنت شركة رواد السياحة-الرواد، بيع المساهم محمود عبد اللطيف محمود عبد اللطيف جويد عدد 444.5 ألف سهم بمتوسط سعر 25.96 جنيه بقيمة إجمالية 11.5 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 2.567% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أرزان لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، بيع المساهم سامح محمود حسن جاب الله عدد 1.7 مليون سهم بمتوسط سعر 0.749 جنيه بقيمة إجمالية 1.3 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.14% إلى 4.81%، ونفذت الصفقة من خلال شركة رويال لتداول الأوراق المالية.



فيما أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، شراء المساهم محمد إبراهيم عبد المنعم النحاس عدد 3 ملايين سهم بمتوسط سعر 0.707 جنيه بقيمة إجمالية 2.1 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 12.77% إلى 13.33%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، عن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع، على أن تقوم شركة سكاي تاور للتطوير العقاري، إحدى الشركات الشقيقة، بالتوقيع على عقد تنمية وتطوير ومشاركة في الإيرادات مع شركة الساحل للبناء والتطوير، وذلك لتطوير مشروع سياحي متكامل في الساحل الشمالي.

في نفس الصدد أعلنت شركة بريميم هيلثكير جروب، توقيع العقود النهائية الخاصة بالاستحواذ على معامل حساب للتحاليل الطبية بمقابل مبلغ 298 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة، تحقيق إيرادات بقيمة 1.8 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مايو عام 2025 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح 813.5 مليون جنيه مقارنة مع 613 مليون جنيه.