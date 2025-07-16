شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 16-7- 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ36.150ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم استقرار نسبيا، حيث سجل عيار 21 سعر 36.150 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 41.325 ريال

- عيار 22 سجل 37.875 ريال

- عيار 21 سجل 36.150 ريال

- عيار 18 سجل 30.975 ريال

- عيار 14 سجل 24.100 ريال

- عيار 12 سجل 20.650 ريال

- الاونصة 1285.000 ريال

- الجنيه الذهب 289.200 ريال

- الأونصة بالدولار 3339.12 دولار

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء، مدعومًا بتراجع طفيف في الدولار وعوائد السندات، بينما كان المستثمرون يستوعبون بيانات تظهر زيادة في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة الشهر الماضي، في انتظار مزيد من الوضوح بشأن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية.وفقا لما نشره موقع investing

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 3337.29 دولارًا للأونصة.



كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2% لتسجل 3343.90 دولارًا.



