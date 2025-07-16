شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 في ختام التعاملات، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظى طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون فى متابعة التقلبات فى أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الآتية..

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.53 جنيه للشراء.

13.584 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.64 جنيه للشراء.

13.584 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.64 جنيه للشراء.

13.569جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.528 جنيه للشراء.

13.571جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.63جنيه للشراء.

13.57جنيه للبيع