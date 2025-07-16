شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث فورى فى سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-7-2025 أمام الجنيه المصري فى التعاملات الفورية بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي المصري 49.34 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلى 49.36 جنيه للشراء و 49.46 جنيه للبيع فى بنك مصر الى 49.36 جنيه للشراء و 49.46 جنيه للبيع و في بنك القاهرة سجل 49.36 جنيه للشراء و 49.46 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع.

